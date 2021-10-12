Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» второй раз за месяц обыграл «Салават» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» второй раз за месяц обыграл «Салават» в «зелёном дерби»
Комментарии

Сегодня, 12 октября, на «Уфа-Арене» уфимский «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой казанцев после серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

На 33-й минуте после броска Дмитрия Кагарлицкого по воротам уфимцев голкипер отбил шайбу, но та попала в голову Николаю Коваленко и залетела в ворота, на 48-й Дмитрий Воронков увеличил преимущество гостей с передач Стивена Кэмпфера и Марка Янчевского, на 52-й минуте Шакир Мухамадуллин в большинстве отыграл одну шайбу с передачи Маркуса Гранлунда, а через 39 секунд отличился Данил Алалыкин, который провёл первую смену в матче. Ему ассистировал Григорий Панин.

В серии буллитов за казанцев забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Коваленко (Кагарлицкий) – 32:59' (5x5)   0:2 Воронков (Кэмпфер, Янчевский) – 47:42' (5x5)   1:2 Мухамадуллин (Гранлунд) – 51:55' (5x4)   2:2 Алалыкин (Панин) – 52:34' (5x5)   2:3 Бурмистров – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021