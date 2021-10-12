«Ак Барс» второй раз за месяц обыграл «Салават» в «зелёном дерби»

Сегодня, 12 октября, на «Уфа-Арене» уфимский «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой казанцев после серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).
На 33-й минуте после броска Дмитрия Кагарлицкого по воротам уфимцев голкипер отбил шайбу, но та попала в голову Николаю Коваленко и залетела в ворота, на 48-й Дмитрий Воронков увеличил преимущество гостей с передач Стивена Кэмпфера и Марка Янчевского, на 52-й минуте Шакир Мухамадуллин в большинстве отыграл одну шайбу с передачи Маркуса Гранлунда, а через 39 секунд отличился Данил Алалыкин, который провёл первую смену в матче. Ему ассистировал Григорий Панин.
В серии буллитов за казанцев забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров.
- 12 октября 2021
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41
-
17:25
-
17:14
-
16:52
-
16:42
-
16:27
-
16:15
-
15:40
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:16
-
13:58
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:43
-
12:36