Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев: я провёл лучшее время в России именно в Петербурге. Понял, что хочу вернуться в СКА

Гусев: я провёл лучшее время в России именно в Петербурге. Понял, что хочу вернуться в СКА
Комментарии

Нападающий СКА Никита Гусев поделился эмоциями от возвращения в петербургский клуб.

«Я очень рад вернуться в Россию, домой. Я провёл лучшее время в России именно в Санкт-Петербурге. Понял, что хочу вернуться обратно в СКА. Попасть на Олимпиаду – цель любого хоккеиста. Думаю, каждый хочет попасть в команду и выиграть турнир», – цитирует Гусева «Матч ТВ».

Напомним, соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Игрок будет выступать под 97-м номером.

Игрок с 2019 года выступал в НХЛ, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

В КХЛ Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и петербургский СКА. Именно из петербургского клуба хоккеист уехал в НХЛ.

Новость по теме
СКА объявил о подписании контракта с Никитой Гусевым на один сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021