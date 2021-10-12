Гусев: я провёл лучшее время в России именно в Петербурге. Понял, что хочу вернуться в СКА

Нападающий СКА Никита Гусев поделился эмоциями от возвращения в петербургский клуб.
«Я очень рад вернуться в Россию, домой. Я провёл лучшее время в России именно в Санкт-Петербурге. Понял, что хочу вернуться обратно в СКА. Попасть на Олимпиаду – цель любого хоккеиста. Думаю, каждый хочет попасть в команду и выиграть турнир», – цитирует Гусева «Матч ТВ».
Напомним, соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Игрок будет выступать под 97-м номером.
Игрок с 2019 года выступал в НХЛ, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
В КХЛ Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и петербургский СКА. Именно из петербургского клуба хоккеист уехал в НХЛ.
- 12 октября 2021
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