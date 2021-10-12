Николишин: у Гусева достаточное катание, чтобы играть в НХЛ. Тут дело в другом

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в СКА.



«В чём проблема Гусева в НХЛ? Я бы не назвал это проблемой. Это то, над чем он должен работать — игра без шайбы. Это то, из-за чего он зачастую не попадает в состав, в обойму тренера. Всё остальное у него на самом высоком уровне. Я не согласен с тем, что у него слабое катание. Оно у него своеобразное, но оно ему ничуть не мешает быть олимпийским чемпионом и решать исходы матчей на самом высоком уровне. Никто не говорит, что Гусев скоростной игрок, он играет за счёт других качеств. Катание у него не лучшее, но нормальное и достаточное, чтобы играть в НХЛ», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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