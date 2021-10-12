Николишин: у Гусева достаточное катание, чтобы играть в НХЛ. Тут дело в другом

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в СКА.
«В чём проблема Гусева в НХЛ? Я бы не назвал это проблемой. Это то, над чем он должен работать — игра без шайбы. Это то, из-за чего он зачастую не попадает в состав, в обойму тренера. Всё остальное у него на самом высоком уровне. Я не согласен с тем, что у него слабое катание. Оно у него своеобразное, но оно ему ничуть не мешает быть олимпийским чемпионом и решать исходы матчей на самом высоком уровне. Никто не говорит, что Гусев скоростной игрок, он играет за счёт других качеств. Катание у него не лучшее, но нормальное и достаточное, чтобы играть в НХЛ», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 12 октября 2021
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41
-
17:25
-
17:14
-
16:52
-
16:42
-
16:27
-
16:15
-
15:40
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:16
-
13:58
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:43
-
12:36