«Сочи» вывел из состава двух хоккеистов перед матчем с «Автомобилистом»

Нападающие «Сочи» Игорь Руденков и Даниил Ильин перед матчем с «Автомобилистом», который состоится завтра, 13 октября, в 17:00 мск, выведены из состава, сообщает официальный сайт клуба.



Игроки улетели в Сочи, решение по ним будет принято в ближайшие дни.



В текущем сезоне Ильин провёл пять матчей и набрал в них два очка за результативные передачи, Руденков принял участие в 15 встречах и заработал в них четыре балла: забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



В текущем сезоне сочинцы замыкают таблицу Западной конференции, набрав 10 очков в 17 матчах. Их отставание от подольского «Витязя», идущего строчкой выше, составляет три балла. Правда, у подмосковной команды сыграно на одну игру меньше.