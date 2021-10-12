«Сочи» вывел из состава двух хоккеистов перед матчем с «Автомобилистом»
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Нападающие «Сочи» Игорь Руденков и Даниил Ильин перед матчем с «Автомобилистом», который состоится завтра, 13 октября, в 17:00 мск, выведены из состава, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки улетели в Сочи, решение по ним будет принято в ближайшие дни.
В текущем сезоне Ильин провёл пять матчей и набрал в них два очка за результативные передачи, Руденков принял участие в 15 встречах и заработал в них четыре балла: забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
В текущем сезоне сочинцы замыкают таблицу Западной конференции, набрав 10 очков в 17 матчах. Их отставание от подольского «Витязя», идущего строчкой выше, составляет три балла. Правда, у подмосковной команды сыграно на одну игру меньше.
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