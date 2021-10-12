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Савин: если Гатиятулин подтвердит, что Кравцов «Трактору» нужен, попытаемся его вернуть

Савин: если Гатиятулин подтвердит, что Кравцов «Трактору» нужен, попытаемся его вернуть
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал решение «Нью-Йорк Рейнджерс» разрешить форварду Виталию Кравцову искать себе новую команду в НХЛ.

«Собираемся ли вернуть Кравцова? Конечно, он нам интересен. Если Анвар Гатиятулин после возвращения из поездки с Дальнего Востока подтвердит от себя, что Виталий нужен команде, тогда будем пытаться его вернуть.

В межсезонье общались с Кравцовым, но он говорил, что его цель – «Рейнджерс». Теперь же действительно уместно разговаривать о возможном возвращении.

Велись ли переговоры с Зыковым? Нет. Усиления? Работу ведём, но конкретные фамилии будут ближе к началу ноября, – цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, что в КХЛ права на 21-летнего нападающего принадлежат челябинскому клубу, в прошлом сезоне он находился в «Тракторе» на правах аренды.

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