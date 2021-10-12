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Лямся: «Салават» сегодня показал, что может выигрывать. Парни оставили все силы на льду

Лямся: «Салават» сегодня показал, что может выигрывать. Парни оставили все силы на льду
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).

«В прошлом матче у нас совсем игра не получилась, но сегодня мы показали, что можем выигрывать — надо просто играть в хоккей. Первый период был неплохой, но не смогли забить. Отмечу два плюса: во-первых, мы ушли с 0:2 в игре с сильным соперником, во-вторых — наши молодые игроки забили важные шайбы. Кроме того, мы прервали неудачную сухую серию при игре в большинстве. Самое главное — мы сумели отыграться, проявили характер, но нам необходимо открывать счёт первыми, потому что сейчас появились некоторые проблемы с реализацией. Если сравнивать с прошлым матчем, то сегодня все парни оставили все силы на льду», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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