Лямся: на результат игры с «Ак Барсом» сегодня повлияло плохое качество льда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).



«Почему выбрал именно этих хоккеистов на серию буллитов? Это моё решение. Ну и отмечу плохое качество льда, которое сегодня повлияло на результат. Алалыкин сыграл только одну смену и при этом забил? Может, в следующем матче он сыграет две смены и забьёт два гола.



Как я отношусь к шестому подряд поражению от «Ак Барса»? Это хоккей. Просто сейчас оппонент играет сильнее «Салавата». Если посмотреть в таблицу, то мы высоко идём. Плюс в сезоне мы играем не только против «Ак Барса», и нам нужно понять, как стать лучше в атаке, не только против Казани.



Считаю, что Ларсен сейчас подбирается к своей оптимальной форме. Нельзя забывать, что он много пропустил из-за болезни», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.