Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямся: на результат игры с «Ак Барсом» сегодня повлияло плохое качество льда

Лямся: на результат игры с «Ак Барсом» сегодня повлияло плохое качество льда
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).

«Почему выбрал именно этих хоккеистов на серию буллитов? Это моё решение. Ну и отмечу плохое качество льда, которое сегодня повлияло на результат. Алалыкин сыграл только одну смену и при этом забил? Может, в следующем матче он сыграет две смены и забьёт два гола.

Как я отношусь к шестому подряд поражению от «Ак Барса»? Это хоккей. Просто сейчас оппонент играет сильнее «Салавата». Если посмотреть в таблицу, то мы высоко идём. Плюс в сезоне мы играем не только против «Ак Барса», и нам нужно понять, как стать лучше в атаке, не только против Казани.

Считаю, что Ларсен сейчас подбирается к своей оптимальной форме. Нельзя забывать, что он много пропустил из-за болезни», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
«Ак Барс» второй раз за месяц обыграл «Салават» в «зелёном дерби»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021