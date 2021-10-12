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«Нефтехимик» обыграл «Йокерит», забросив по две шайбы в каждом периоде

«Нефтехимик» обыграл «Йокерит», забросив по две шайбы в каждом периоде
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Сегодня, 12 октября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» «Йокерит» принимал «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ и уступил со счётом 3:6 (0:2, 1:2, 2:2).

На 2-й минуте Данила Попов вывел гостей вперёд после передач Евгения Митякина и Дэна Сэкстона, на 10-й Марат Хайруллин увеличил преимущество «Нефтехимика», а его ассистентами стали Павел Порядин и Максим Березин.

На 30-й минуте хозяева в большинстве отыграли одну шайбу – Ханнес Бьёрнинен отличился с передачи Никласа Йенсена и Филипа Хольма, а на 36-й снова забили гости – отличился Рафаэль Бикмуллин с передач Тимура Хафиова и Булата Шафигуллина. Через 29 секунд Хайруллин оформил дубль, забив после ассистов Либора Гудачека и Березина, а на 45-й отличился Хафизов с передач Лукаша Клока и Хайруллина.

На 48-й минуте Алекс Грант сократил отставание в счёте, его ассистент – Маркус Хянникяйнен, на 54-й забросил Йенсен с передач Ииро Пакаринена и Филипа Хольма, а на 60-й Павел Порядин забил шестую шайбу гостей броском в пустые ворота. Ему помог отличиться Марат Хайруллин.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2021, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Попов (Митякин, Секстон) – 01:37' (5x5)   0:2 Хайруллин (Порядин, Березин) – 09:44' (5x5)   1:2 Бьёрнинен (Йенсен, Хольм) – 28:24' (5x4)   1:3 Бикмуллин (Хафизов, Шафигуллин) – 35:08' (5x5)   1:4 Хайруллин (Гудачек, Березин) – 35:47' (5x5)   1:5 Хафизов (Клок, Хайруллин) – 44:49' (4x5)   2:5 Грант (Хянникяйнен) – 47:54' (5x5)   3:5 Йенсен (Пакаринен, Хольм) – 53:35' (6x4)   3:6 Порядин (Хайруллин, Митякин) – 59:42' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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