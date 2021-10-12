«Нефтехимик» обыграл «Йокерит», забросив по две шайбы в каждом периоде

Сегодня, 12 октября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» «Йокерит» принимал «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ и уступил со счётом 3:6 (0:2, 1:2, 2:2).



На 2-й минуте Данила Попов вывел гостей вперёд после передач Евгения Митякина и Дэна Сэкстона, на 10-й Марат Хайруллин увеличил преимущество «Нефтехимика», а его ассистентами стали Павел Порядин и Максим Березин.



На 30-й минуте хозяева в большинстве отыграли одну шайбу – Ханнес Бьёрнинен отличился с передачи Никласа Йенсена и Филипа Хольма, а на 36-й снова забили гости – отличился Рафаэль Бикмуллин с передач Тимура Хафиова и Булата Шафигуллина. Через 29 секунд Хайруллин оформил дубль, забив после ассистов Либора Гудачека и Березина, а на 45-й отличился Хафизов с передач Лукаша Клока и Хайруллина.



На 48-й минуте Алекс Грант сократил отставание в счёте, его ассистент – Маркус Хянникяйнен, на 54-й забросил Йенсен с передач Ииро Пакаринена и Филипа Хольма, а на 60-й Павел Порядин забил шестую шайбу гостей броском в пустые ворота. Ему помог отличиться Марат Хайруллин.

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