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«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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Стрёмвалль оформил хет-трик в первом матче после возвращения в состав минского «Динамо»

Стрёмвалль оформил хет-трик в первом матче после возвращения в состав минского «Динамо»
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Сегодня, 12 октября, на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимает «Куньлунь Ред Стар» и выигрывает после второго периода со счётом 5:4 (2:1, 3:3). Нападающий хозяев Мальте Стрёмвалль оформил хет-трик в первом матче после возвращения в состав минчан.

На 19-й минуте хоккеист забил в большинстве с перадч Антона Линдхольма и Маттиаса Теденбю, на 32-й реализовал 4х3 после ассиста Адама Альмквиста, а на 38-й забросил в равных составах с передач Теденбю и Ильи Усова.

Напомним, что ранее Стрёмвалль сыграл в текущем сезоне семь матчей и набрал в них семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

В случае победы, минчане поднимутся на третью строчку в таблице Западной конференции.

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