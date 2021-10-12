Стрёмвалль оформил хет-трик в первом матче после возвращения в состав минского «Динамо»
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Сегодня, 12 октября, на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимает «Куньлунь Ред Стар» и выигрывает после второго периода со счётом 5:4 (2:1, 3:3). Нападающий хозяев Мальте Стрёмвалль оформил хет-трик в первом матче после возвращения в состав минчан.
На 19-й минуте хоккеист забил в большинстве с перадч Антона Линдхольма и Маттиаса Теденбю, на 32-й реализовал 4х3 после ассиста Адама Альмквиста, а на 38-й забросил в равных составах с передач Теденбю и Ильи Усова.
Напомним, что ранее Стрёмвалль сыграл в текущем сезоне семь матчей и набрал в них семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
В случае победы, минчане поднимутся на третью строчку в таблице Западной конференции.
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