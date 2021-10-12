«Коламбус» отстранил Лехтонена из-за отказа ехать в фарм-клуб

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что защитник Микко Лехтонен отстранен от команды, так как отказался ехать в фарм-клуб, выступающий в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, в июле хоккеист подписал годичный контракт с «Коламбусом».

27-летний финн оказался в стане «Блю Джекетс» в ходе прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.



В 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.