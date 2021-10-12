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Овечкин ответил на вопрос, не давят ли на его психику разговоры о рекорде Гретцки

Овечкин ответил на вопрос, не давят ли на его психику разговоры о рекорде Гретцки
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, не давят ли на его психику разговоры о рекорде Уэйна Гретцки.

«Не то чтобы не давят. Просто я к этому привык после того, как забил 600 голов. Каждый гол — и снова идёт подсчёт, и в каждом интервью меня спрашивают про этот рекорд. Почётно, что тебя сравнивают с таким великим игроком, но загадывать настолько вперёд нет смысла. Нужно просто наслаждаться моментом», – цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

«Вашингтон» первую игру нового сезона НХЛ проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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