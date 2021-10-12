Рижское «Динамо» обыграло «Сибирь» благодаря трём голам в третьем периоде

Сегодня, 12 октября, на «Арене-Рига» местное «Динамо» принимало новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0 0:1, 3:0).



На 13-й минуте Ере Карьялайнен открыл счёт в матче с передач Риса Скарлетта и Эмиля Пуарье, на 32-й Никита Шашков сравнял счёт, а в третьем периоде забивали только хозяева.



На 43-й минуте в большинстве забросил Николай Елисеев с передач Оскара Цибульскиса и Лауриса Дарзиньша, на 45-й отличился Эмиль Пуарье с ассистов Хантера Шинкарука и Ере Карьялайнена, а на 56-й Пуарье оформил дубль. Его ассистенты Карьялайнен и Кристапс Сотниекс.

Рижане прервали двухматчевую серию поражений, новосибирцы – серию побед.