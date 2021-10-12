Рижское «Динамо» обыграло «Сибирь» благодаря трём голам в третьем периоде
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Сегодня, 12 октября, на «Арене-Рига» местное «Динамо» принимало новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0 0:1, 3:0).
На 13-й минуте Ере Карьялайнен открыл счёт в матче с передач Риса Скарлетта и Эмиля Пуарье, на 32-й Никита Шашков сравнял счёт, а в третьем периоде забивали только хозяева.
На 43-й минуте в большинстве забросил Николай Елисеев с передач Оскара Цибульскиса и Лауриса Дарзиньша, на 45-й отличился Эмиль Пуарье с ассистов Хантера Шинкарука и Ере Карьялайнена, а на 56-й Пуарье оформил дубль. Его ассистенты Карьялайнен и Кристапс Сотниекс.
Рижане прервали двухматчевую серию поражений, новосибирцы – серию побед.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Карьялайнен (Скарлетт, Пуарье) – 12:01' (5x5) 1:1 Шашков – 31:24' (5x5) 2:1 Елисеев (Цибульскис, Дарзиньш) – 42:41' (5x4) 3:1 Пуарье (Шинкарук, Карьялайнен) – 44:39' (5x5) 4:1 Пуарье (Карьялайнен, Сотниекс) – 55:50' (4x5)
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