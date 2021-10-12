Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих

Сегодня, 12 октября, на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар» и выиграло после овертайма со счётом 6:5 (2:1, 3:3, 0:1).



На 14-й минуте Роман Горбунов вывел хозяев вперёд после передач Кирилла Воронина и Дениса Мосалёва, на 19-й Мальте Стрёмвалль в большинстве увеличил преимущество хозяев. За секунду до конца первого периода Джейсон Фрэм отыграл одну шайбу гостей с передач Джоша Николлса и Спенсера Фу.



На 24-й минуте «Куньлунь» сравнял счёт: Грег Сквайрз забросил с передачи Джейка Челиоса. На 28-й Маттиас Теденбю снова вывел минчан вперёд – его ассистенты Тайлер Граовац и Адам Альмквист, на 32-й Стрёмвалль в формате 4х3 оформил дубль с передачи Альмквиста, а на 34-й Тай Шульц забросил третью шайбу китайской команды с передач Брэндона Ипа и Николлса. На 35-й минуте гости реализовали формат 5х3, Николлс забил после ассистов Спенсера Фу и Джейсона Фрэма.



На 38-й минуте Стрёмвалль оформил хет-трик с передач Теденбю и Ильи Усова, на 48-й Клифф Пу снова сделал счёт равным после ассиста Итана Верека, а на 4-й минуте овертайма Альмквист принёс хозяевам победу. Ему помог отличиться Марио Кемпе.

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