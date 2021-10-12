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«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих
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Сегодня, 12 октября, на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар» и выиграло после овертайма со счётом 6:5 (2:1, 3:3, 0:1).

На 14-й минуте Роман Горбунов вывел хозяев вперёд после передач Кирилла Воронина и Дениса Мосалёва, на 19-й Мальте Стрёмвалль в большинстве увеличил преимущество хозяев. За секунду до конца первого периода Джейсон Фрэм отыграл одну шайбу гостей с передач Джоша Николлса и Спенсера Фу.

На 24-й минуте «Куньлунь» сравнял счёт: Грег Сквайрз забросил с передачи Джейка Челиоса. На 28-й Маттиас Теденбю снова вывел минчан вперёд – его ассистенты Тайлер Граовац и Адам Альмквист, на 32-й Стрёмвалль в формате 4х3 оформил дубль с передачи Альмквиста, а на 34-й Тай Шульц забросил третью шайбу китайской команды с передач Брэндона Ипа и Николлса. На 35-й минуте гости реализовали формат 5х3, Николлс забил после ассистов Спенсера Фу и Джейсона Фрэма.

На 38-й минуте Стрёмвалль оформил хет-трик с передач Теденбю и Ильи Усова, на 48-й Клифф Пу снова сделал счёт равным после ассиста Итана Верека, а на 4-й минуте овертайма Альмквист принёс хозяевам победу. Ему помог отличиться Марио Кемпе.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 5
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Горбунов (Воронин, Мосалёв) – 13:57' (5x5)   2:0 Стрёмвалль (Линдхольм, Теденбю) – 18:16' (5x4)   2:1 Фрэм (Николлс, Фу) – 19:59' (5x4)   2:2 Сквайрз (Челиос) – 23:15' (5x5)   3:2 Теденбю (Граовац, Альмквист) – 27:01' (5x5)   4:2 Стрёмвалль (Альмквист) – 31:26' (4x3)   4:3 Шульц (Ип, Николлс) – 33:26' (5x5)   4:4 Николлс (Фу, Фрэм) – 34:45' (5x3)   5:4 Стрёмвалль (Теденбю, Усов) – 37:19' (5x5)   5:5 Пу (Верек) – 47:50' (5x5)   6:5 Альмквист (Кемпе) – 63:31' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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