Кадейкин: шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).



«Пропустил всего неделю, мог крутить велосипед, в зал ходить, так что чувствовал сегодня себя нормально.

Шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо. Тем более предыдущие четыре поражения в плей-офф повлияли на отношение ко всему сезону. Сейчас два поражения… Надо понимать, что эти матчи мы проиграли не 0:7. Сегодня опять-таки всё было рядышком и близко. В первой половине игры по моментам мы точно переиграли соперника. Сейчас Казань в играх с нами пытается «сушить», не идёт активно, старается дождаться наших ошибок.



У нас были хорошие шансы при счёте 0:0 выйти вперёд, но опять мы не забиваем. Нам нужно найти переломный момент, переломный шаг сделать, чтобы уже в нашу пользу покатилось с горочки преимущество», – цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.