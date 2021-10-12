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Кадейкин: шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо

Кадейкин: шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).

«Пропустил всего неделю, мог крутить велосипед, в зал ходить, так что чувствовал сегодня себя нормально.
Шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо. Тем более предыдущие четыре поражения в плей-офф повлияли на отношение ко всему сезону. Сейчас два поражения… Надо понимать, что эти матчи мы проиграли не 0:7. Сегодня опять-таки всё было рядышком и близко. В первой половине игры по моментам мы точно переиграли соперника. Сейчас Казань в играх с нами пытается «сушить», не идёт активно, старается дождаться наших ошибок.

У нас были хорошие шансы при счёте 0:0 выйти вперёд, но опять мы не забиваем. Нам нужно найти переломный момент, переломный шаг сделать, чтобы уже в нашу пользу покатилось с горочки преимущество», – цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.

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