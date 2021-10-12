Кадейкин: шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, Б).
«Пропустил всего неделю, мог крутить велосипед, в зал ходить, так что чувствовал сегодня себя нормально.
Шесть поражений подряд от «Ак Барса» – это плохо. Тем более предыдущие четыре поражения в плей-офф повлияли на отношение ко всему сезону. Сейчас два поражения… Надо понимать, что эти матчи мы проиграли не 0:7. Сегодня опять-таки всё было рядышком и близко. В первой половине игры по моментам мы точно переиграли соперника. Сейчас Казань в играх с нами пытается «сушить», не идёт активно, старается дождаться наших ошибок.
У нас были хорошие шансы при счёте 0:0 выйти вперёд, но опять мы не забиваем. Нам нужно найти переломный момент, переломный шаг сделать, чтобы уже в нашу пользу покатилось с горочки преимущество», – цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.
- 12 октября 2021
-
23:10
-
22:50
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41