Марьямяки: как только у нас появляется шанс отыграться, шайба оказывается в наших воротах

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:6).



«Мы провели очень плохой матч, плохо катались, бились. Всегда, как только у нас появляется шанс отыграться, шайба оказывается в наших воротах, нам нужно избавиться от этого тренда», – цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.



Напомним, матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.



В следующей встрече финская команда дома сыграет с «Сибирью» 14 октября.

После 17 матчей финны занимают второе место в таблице Западной конференции, отставая от московского «Динамо» по дополнительным показателям. Также у бело-голубых сыграно на один матч меньше.