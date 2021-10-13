Марьямяки: как только у нас появляется шанс отыграться, шайба оказывается в наших воротах

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:6).
«Мы провели очень плохой матч, плохо катались, бились. Всегда, как только у нас появляется шанс отыграться, шайба оказывается в наших воротах, нам нужно избавиться от этого тренда», – цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.
Напомним, матчем с финской командой нижнекамцы прервали пятиматчевую серию без побед, а также нанесли «Йокериту» четвёртое подряд поражение.
В следующей встрече финская команда дома сыграет с «Сибирью» 14 октября.
После 17 матчей финны занимают второе место в таблице Западной конференции, отставая от московского «Динамо» по дополнительным показателям. Также у бело-голубых сыграно на один матч меньше.
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