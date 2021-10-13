Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 13 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 13 октября
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 13 октября. Лидеры Западной конференции «Йокерит» из Хельсинки и московское «Динамо» набрали уже по 24 очка, только у динамовцев сыграно 16 игр, у финнов – на одну больше. Их преследуют минское «Динамо» и санкт-петербургский СКА – обе команды провели по 16 встреч и имеют в активе по 23 очка.

В Восточной конференции челябинский «Трактор» догнал магнитогорский «Металлург», набрав 30 очков, правда челябинцы провели на две встречи больше – 18. Следом идут «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Казанцы по буллитам обыграли уфимцев и сравнялись по количеству очков – 25. Однако у «Салавата» сыграно 17 игр, у «Ак Барса» – 18.

Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021