Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 13 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 13 октября. Лидеры Западной конференции «Йокерит» из Хельсинки и московское «Динамо» набрали уже по 24 очка, только у динамовцев сыграно 16 игр, у финнов – на одну больше. Их преследуют минское «Динамо» и санкт-петербургский СКА – обе команды провели по 16 встреч и имеют в активе по 23 очка.
В Восточной конференции челябинский «Трактор» догнал магнитогорский «Металлург», набрав 30 очков, правда челябинцы провели на две встречи больше – 18. Следом идут «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Казанцы по буллитам обыграли уфимцев и сравнялись по количеству очков – 25. Однако у «Салавата» сыграно 17 игр, у «Ак Барса» – 18.
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