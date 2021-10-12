«Адмирал» расторг контракт с защитником Меньшиковым
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«Адмирал» расторг контракт с защитником Виталием Меньшиковым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне хоккеист провёл пять матчей за клуб из Владивостока и набрал в них два очка за результативные передачи.
Помимо «Адмирала», хоккеист раньше играл в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист», новосибирскую «Сибирь», омский «Авангард», московское «Динамо», челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».
После 16 матчей «Адмирал» набрал 11 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Также по 11 баллов после 16 игр набрали «Куньлунь Ред Стар» из Китая и хабаровский «Амур».
В следующем матче «Адмирал» в гостях встретится с московским ЦСКА 15 октября.
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