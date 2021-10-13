Первый гол сезона НХЛ был забит после грубой ошибки Василевского в матче с «Питтсбургом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит первая встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 2:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й секунде второй двадцатиминутки – после грубой ошибки 27-летнего российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского отличиться удалось 26-летнему канадскому форварду «Питтсбурга» Дэнтону Хайнену.

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Напомним, ранее Василевский вошёл в число трёх игроков, вызванных в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В число первых игроков вошли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.