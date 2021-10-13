«Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хэйнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. За «Тампу» голы забили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров за 19.53 на площадке заработал показатель полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 21.09, его показатель полезности составил «-5». Голкипер Андрей Василевский за 57.54 совершил 29 сейвов из 32 бросков.
Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».
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