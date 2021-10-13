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«Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ

«Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ
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В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хэйнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. За «Тампу» голы забили Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров за 19.53 на площадке заработал показатель полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 21.09, его показатель полезности составил «-5». Голкипер Андрей Василевский за 57.54 совершил 29 сейвов из 32 бросков.

Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хайнен (Картер) – 20:12' (5x5)   0:2 Бойл (Лафферти, О'Коннор) – 24:11' (5x5)   0:3 Симон (Летанг, Макгинн) – 51:32' (5x5)   1:3 Чирелли (Хедман, Стэмкос) – 54:23' (6x5)   1:4 Блюгерс (Летанг) – 54:53' (en)   2:4 Киллорн (Стэмкос, Чирелли) – 56:49' (6x5)   2:5 Родригес (Марино) – 57:35' (en)   2:6 Раст – 58:11' (en)
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