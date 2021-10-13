«Тампа» второй раз за год подняла чемпионский баннер под своды домашней арены

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде крупно обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Майка Салливана.

Перед началом матча «Тампа» отметила победу в Кубке Стэнли-2021, подняв чемпионский баннер под своды домашней арены. Примечательно, что «Лайтнинг» подняли чемпионский баннер второй раз за год. В марте это было сделано в честь победы в Кубке Стэнли-2020.

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В минувшем сезоне команда Джона Купера второй год кряду стала обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф «молнии» со счётом 4-1 переиграли «Монреаль Канадиенс».