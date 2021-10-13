Митчелл Марнер досрочно завершил тренировку, попав под силовой приём партнёра по «Торонто»

Один из лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий Митчелл Марнер досрочно завершил тренировку, попав под силовой приём партнёра по команде Уэйна Симмондса.

«Там был удар по касательной, когда он был на площадке с Симмондсом. На данный момент речь идет просто о мере предосторожности. Его ещё раз обследуют утром, тогда всё станет понятно», — прокомментировал состояние своего игрока главный тренер «кленовых листьев» Шелдон Киф.

Ранее стало известно, что на старте регулярного чемпионата канадской команде уже точно не помогут Остон Мэттьюс и Ильи Михеев. Американский форвард не примет участия в ближайших трёх матчах из-за восстановления после операции на запястье, которую он сделал в августе. Михееву необходима операция на большом пальце руки, который он сломал. Игрок пропустит около восьми недель.