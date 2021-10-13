Форвард «Сиэтла» Донато стал автором первого официального гола в истории нового клуба НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сиэтл Кракен». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

В ходе встречи «золотые рыцари» обыгрывали соперника со счётом 3:0, но Райан Донато и Джаред Макканн смогли сократить отставание гостей до минимума. Американец Донато вошёл в историю «Сиэтла», став автором первого официального гола в истории нового клуба НХЛ. Он отличился на 32-й минуте матча, удачно сыграв на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее стало известно, что первым капитаном «Кракен» в истории стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Шварц.