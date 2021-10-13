36-летний Бойл забил в дебютном матче за «Питтсбург» и занял второе место в истории клуба

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде крупно обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Майка Салливана.
Форвард «Питтсбурга» Брайан Бойл отметился заброшенной шайбой в этом матче. В 36 лет и 298 дней американец стал вторым среди самых возрастных игроков в истории «пингвинов», забивших в дебютной игре за клуб.
Рекордсмен – защитник Марк Штрайт, отличившийся в первом матче за «Питтсбург» в марте 2017 года, когда ему было 39 лет и 82 дня.
Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на ЧМ-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призёром вместе с командой. Его последним клубом в НХЛ была «Флорида Пантерз». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 встречах плей-офф добавив ещё 31 (16+15) очко.
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