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«Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл»

«Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл»
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В матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:3.

В составе победителей голы забили Макс Пасиоретти (2), Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Российский форвард Евгений Дадонов за 14.24 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0», нападающий Павел Дорофеев за 4.07 результативных действий не совершил.

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Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 03:10' (5x5)   2:0 Маршессо (Карлссон) – 06:36' (5x5)   3:0 Пасиоретти (Хаг, Стоун) – 26:43' (5x5)   3:1 Донато (Данн, Донской) – 31:32' (5x5)   3:2 Макканн (Эберле, Шварц) – 32:44' (5x5)   3:3 Гики (Лозон) – 47:58' (5x5)   4:3 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 48:33' (5x5)

Ранее в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.

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