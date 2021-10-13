«Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл»

В матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:3.

В составе победителей голы забили Макс Пасиоретти (2), Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Российский форвард Евгений Дадонов за 14.24 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0», нападающий Павел Дорофеев за 4.07 результативных действий не совершил.

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Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.