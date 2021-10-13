Купер: книга написана, церемония подъёма вымпела как бы ставит точку
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о подъеме чемпионского вымпела под своды арены в Тампе.
«В прошлом сезоне вымпел подняли не полностью, решили подождать болельщиков. Подъём вымпела – это церемония для зрителей. Они должны этим гордиться, потому что всё время были с нами. До пандемии у нас было 300 аншлагов, а потом они вернулись в плей-офф. А мы завершаем главу. Книга написана, и церемония подъёма вымпела как бы ставит точку. Так мы говорим нашим болельщикам спасибо. После этого начинается новый сезон. Эта церемония предназначена для болельщиков», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом матче сезона «Тампа» уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6).
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