Макдона – о чемпионском вымпеле: надо поставить точку и снова отправляться в путь

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона рассказал о подъёме чемпионского вымпела под своды арены в Тампе.

«Вспоминаешь некоторые моменты, наблюдая, как поднимают вымпел. Думаешь о команде, о том, чем пришлось пожертвовать, сколько сил было потрачено ради достижения этой цели. Хочется, чтобы наши болельщики тоже порадовались. Но нужно перевернуть страницу. И так лучше всего это сделать.

Конечно, мы не забудем, что было, чего мы добились, но надо поставить точку и снова отправляться в путь», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом матче сезона «Тампа» уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:6.

«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.