«Вегас» забросил коньком победную шайбу в ворота «Сиэтла» в дебютном матче для «Кракен»
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В матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома обыграл дебютанта лиги «Сиэтл Кракен» со счётом 4:3, а победную шайбу «Голден Найтс» забросили коньком.
На 49-й минуте, при счёте 3:3 нападающий Чандлер Стивенсон коньком забросил победную шайбу «Голден Найтс» в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Алекса Мичелетти.
Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз».
Ранее в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.
Новость по теме«Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл»
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