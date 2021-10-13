«Сент-Луис» вернул форварда Клима Костина из АХЛ. Его отправили в фарм-клуб 11 октября

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о том, что клуб отозвал российского форварда Клима Костина из фарм-клуба, сообщает официальный сайт «Блюз».

В прошедшем сезоне Костин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном сезоне-2020/2021 за омский клуб он провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.



Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.

Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проведёт 17 октября с «Колорадо Эвеланш».