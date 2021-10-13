Стэмкос – о поражении в первом матче сезона от «Питтсбурга»: просто ужас

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги первого матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).

«Ужас просто. Не могу даже вспомнить, когда мы последний раз проигрывали первый матч сезона. Очень давно. «Пингвинз» играли без ряда очень сильных игроков, но они крайне усердно поработали. Сегодня мы весь матч гонялись за шайбой», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».

«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.