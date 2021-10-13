Комментатор «Тампы» – о подъёме вымпела: а говорят, молния два раза не бьёт в одно место

Комментатор «Тампа-Бэй Лайтнинг» на местном телевидении Пол Кеннеди поделился мнением о подъёме чемпионского вымпела под своды арены в Тампе.

«А ведь говорят, что молния не бьёт два раза в одно и то же место.

Четыре серии подряд в этом плей-офф завершились матчами, которые команда выиграла с сухим счётом. Эти победы одержал обладатель приза Конна Смайта, самый ценный игрок плей-офф, неподражаемый Андрей Василевский. Всё это помогло нам завершить сезон, оставив в Тампа-Бэй самый ценный спортивный трофей», – цитирует Кеннеди официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей дважды подряд – в 2020 и 2021 годах.

В первом матче сезона «Лайтнинг» уступили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:6.