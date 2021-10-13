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Кто станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?

Кто станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?
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Сегодня, 13 октября, двумя матчами стартовал сезон-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. В первом матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2), во втором – «Вегас Голден Найтс» выиграл у дебютанта турнира «Сиэтл Кракен» (4:3).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?» и предлагает несколько вариантов:

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Павел Бучневич, Владимир Тарасенко (оба – «Сент-Луис Блюз»), Александр Радулов («Даллас Старз»), Егор Чинахов (Коламбус Блю Джекетс»).

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