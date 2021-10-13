Автор первой шайбы «Сиэтла» в НХЛ: знали, что, как забросим одну шайбу, пойдут и другие

Нападающий «Сиэтл Кракен» Райан Донато подвёл итоги дебютного для клуба матча в НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4).



«У нас было много хороших моментов в начале игры, и я думаю, что матч вполне мог пойти по другому сценарию. Но считаю, что мы сразу же предоставили сопернику много прекрасных возможностей забить гол, и это нас подкосило.



Когда мы уступали в счёте 0:3, просто сплотились. Мы явно не были раньше в такой ситуации. Но мы все играли в разных командах, и там такие моменты раньше происходили, когда нужно было отыгрываться. Мы знали, что как только забросим одну шайбу, то за ней придут другие», – цитирует Донато официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».