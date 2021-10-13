Стэмкос: «Тампа» не показала уровня игры, чтобы соответствовать «Пингвинз». Нас переиграли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги первой игры нового сезона НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).
«Нам надо было перевернуть страницу, но мы не смогли полностью отрешиться от мыслей про прошлый год. Надеюсь, этот матч станет для нас будильником-напоминанием: каждый соперник будет сражаться против «Тампы» по-максимуму.
У соперников был план, и они очень хорошо его исполняли. Защитники «Питтсбурга» не давали нашим нападающим разогнаться, и часто мы оказывались запертыми в своей собственной зоне. К этому нам стоит привыкать – в нашей команде собраны отличные мастера и никто не хочет отдавать нам центр площадки, чтобы смотреть, как мы организуем комбинации. Мы сегодня не показали того уровня игры, чтобы соответствовать «Питтсбургу». Нас переиграли», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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