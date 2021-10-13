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Стоун – о «Сиэтле»: это будет хорошая команда

Стоун – о «Сиэтле»: это будет хорошая команда
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением о дебютанте лиги – «Сиэтл Кракен» – после первого для «Кракен» матча в НХЛ.

«Вы посмотрите на состав «Сиэтла». Он глубокий, у них есть несколько хороших игроков. Ещё каких-то хороших игроков им не хватает, но это будет хорошая команда», – цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что «Вегас» обыграл «Сиэтл» в дебютном для «Кракен» матче в Национальной хоккейной лиге.

Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде победил действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.

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