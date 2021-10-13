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Гендиректор «Салавата»: рассчитывали на Никиту Гусева, но он неожиданно оказался в СКА

Гендиректор «Салавата»: рассчитывали на Никиту Гусева, но он неожиданно оказался в СКА
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб рассчитывал на подписание контракта с форвардом Никитой Гусевым.

«Рассчитывали на Никиту Гусева. Но он неожиданно оказался в СКА. Нас же больше тревожит ситуация с травмами — из-за этого пока не удается собрать оптимальный состав. Тем не менее, мы не форсируем выход травмированных игроков. Сезон длинный», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».

Напомним, что вчера, 12 октября, СКА объявил о подписании контракта с Никитой Гусевым сроком на один сезон.

Никита выступал в НХЛ с 2019 года, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

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