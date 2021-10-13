Гендиректор «Салавата»: рассчитывали на Никиту Гусева, но он неожиданно оказался в СКА

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб рассчитывал на подписание контракта с форвардом Никитой Гусевым.
«Рассчитывали на Никиту Гусева. Но он неожиданно оказался в СКА. Нас же больше тревожит ситуация с травмами — из-за этого пока не удается собрать оптимальный состав. Тем не менее, мы не форсируем выход травмированных игроков. Сезон длинный», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».
Напомним, что вчера, 12 октября, СКА объявил о подписании контракта с Никитой Гусевым сроком на один сезон.
Никита выступал в НХЛ с 2019 года, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
- 13 октября 2021
-
12:35
-
12:28
-
12:23
-
12:13
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:25
-
09:09
-
09:03
-
08:40
-
08:40
-
08:26
-
07:57
-
07:08
-
06:52
-
06:43
-
06:35
-
06:21
-
06:10
-
06:03
-
06:00
-
05:23
-
03:51
-
00:00
- 12 октября 2021
-
23:45
-
23:41