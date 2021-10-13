Шикарное шоу перед матчем «Вегаса» с «Сиэтлом» – рыцарь под рёв трибун победил кракен

Сегодня, 13 октября, в матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:3. Эта встреча стала дебютной для «Сиэтла» в НХЛ. Перед началом матча на арене в Лас-Вегасе запустили шоу, в котором рыцарь – символ «Вегаса» победил кракен – символ «Сиэтла».
Видео шоу можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В составе победителей голы забили Макс Пасиоретти (2), Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Российский форвард Евгений Дадонов за 14.24 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0», нападающий Павел Дорофеев за 4.07 результативных действий не совершил.
Следующий матч «Вегас» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».
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