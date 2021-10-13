«Никите что, с хоккеем заканчивать?!» Курдин – о переходе Гусева в СКА

Первый тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин поделился мнением о переходе хоккеиста в СКА.

«Жизнь продолжается. Никите что, заканчивать с хоккеем?! У него НХЛ была на первом плане, он хотел там остаться, но не сложилось. Сейчас все готовятся к Олимпиаде, такой ажиотаж, ребята из НХЛ тоже подключатся. Это главное соревнование в мире, и все стремятся туда, не только Никита. Попадёт он в олимпийскую сборную или нет, покажет игра. Думаете, он приехал сюда и его сразу возьмут?! Нет, конечно. Насколько я вижу, руководство и Роман Ротенберг прямо говорят, что они хотели бы видеть Гусева в сборной, чтобы он забил не две шайбы в финале, а три. Если руководство интересуется – пожалуйста, но всё зависит от Никиты», – сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.