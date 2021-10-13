Усов: когда все стремятся к одной цели как единый кулак, тогда и получается выигрывать

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов рассказал о победной серии минчан в КХЛ, которая достигла отметки в семь матчей.

«Самая запоминающаяся победа? Хм, надо подумать… Пожалуй, с «Ак Барсом». Если память не подводит, это была четвёртая по счёту игра в победной серии. Почему назвал именно её? Во-первых, статусный соперник. К тому же мы проигрывали после второго периода, а потом вышли как единый кулак, как семья — и показали характер. Переломили ход игры и вырвали победу в овертайме. Мне кажется, в каком-то плане это стало переломным моментом. Мы получили экстразаряд, экстрапозитив на оставшиеся выездные матчи.

В Нижнем Новгороде тоже было непросто – четвёртая выездная игра, пять подряд уже выиграли к тому времени… Чувствовалась усталость. Трудное испытание, но мы выстояли, где-то дотерпели, где-то забили. Считаю, это тоже была важная игра, которая должна придать эмоций на домашнюю серию. А что касается болельщиков, то в Нижнем всё равно были какие-то люди, играла музыка, так что нормально. На выезде ведь ты в основном пытаешься создать какую-то атмосферу для своей команды на лавке, поэтому отсутствие зрителей никак на нас не повлияло.

За счёт чего побеждаем? Думаю, когда играем по системе, когда все работают, стремятся к одной цели как единый кулак, тогда и получается побеждать. Когда мы играем от простого, ничего не придумываем, бежим, то есть играем в наш хоккей — быстро, просто, через работу, — тогда и добиваемся побед», – цитирует Усова Sportarena.