Хартли: «Авангард» стал лучше понимать, что нужно делать. Я доволен тем, что вижу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Балашихе, и начнётся в 19:30 мск.

«Барыс» – очень быстрая команда. Мы уже несколько матчей подряд играем довольно хорошо: набираем очки, выиграли предыдущие два матча. Это очень хорошо, ощущаем вкус победы. Мне нравится наша структура, мы стали лучше понимать, что нужно делать. Я доволен тем, что вижу», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».



В текущем сезоне команды уже встречались 6 октября, и тогда сильнее оказался «Барыс» (1:0).



После 15 матчей «Авангард» с 16 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции.