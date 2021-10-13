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Хартли: «Авангард» стал лучше понимать, что нужно делать. Я доволен тем, что вижу

Хартли: «Авангард» стал лучше понимать, что нужно делать. Я доволен тем, что вижу
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Балашихе, и начнётся в 19:30 мск.

«Барыс» – очень быстрая команда. Мы уже несколько матчей подряд играем довольно хорошо: набираем очки, выиграли предыдущие два матча. Это очень хорошо, ощущаем вкус победы. Мне нравится наша структура, мы стали лучше понимать, что нужно делать. Я доволен тем, что вижу», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

В текущем сезоне команды уже встречались 6 октября, и тогда сильнее оказался «Барыс» (1:0).

После 15 матчей «Авангард» с 16 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

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