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«Виннипег» подписал однолетний контракт с Евгением Свечниковым с кэпхитом $ 750 тысяч

«Виннипег» подписал однолетний контракт с Евгением Свечниковым с кэпхитом $ 750 тысяч
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«Виннипег Джетс» подписал контракт с российским форвардом Евгением Свечниковым, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере». Соглашение подписано на один год, кэпхит составит $750 тыс.

24-летний форвард принял участие в пяти предсезонных матчах за «Виннипег», набрав 4 (1+3) балла.

В прошедшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».

В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

Российский нападающий был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.

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