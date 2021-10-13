Ожиганов — о матче в день рождения: такие игры всегда приятны, будет больше мотивации
Поделиться
Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал, каково играть в день рождения перед встречей с московским «Динамо», которая пройдёт сегодня, 13 октября, и начнётся в 19:30 мск.
«Такие матчи всегда приятны. Если они выпадают на день рождения, то больше мотивации, силы, уверенности. Очень приятно будет играть сегодня.
Выигрывать мы должны каждую игру, и мы хотим это делать. В раздевалке ребята поздравили, настроение приподнятое, всё хорошо.
С Оскаром я давно играю, скоро год будет, мне с ним очень комфортно. Он больше обороняющийся, я больше атакующий, мы друг друга дополняем, нам нравится вместе играть», – сказал Ожиганов в интервью в «твиттере» СКА.
Напомним, 13 октября защитнику СКА и сборной России исполнилось 29 лет.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
16:17
-
16:00
-
15:28
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:28
-
12:23
-
12:13
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:25
-
09:09
-
09:03
-
08:40
-
08:40
-
08:26
-
07:57
-
07:08
Партнерский контент