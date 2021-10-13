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Ожиганов — о матче в день рождения: такие игры всегда приятны, будет больше мотивации

Ожиганов — о матче в день рождения: такие игры всегда приятны, будет больше мотивации
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Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал, каково играть в день рождения перед встречей с московским «Динамо», которая пройдёт сегодня, 13 октября, и начнётся в 19:30 мск.

«Такие матчи всегда приятны. Если они выпадают на день рождения, то больше мотивации, силы, уверенности. Очень приятно будет играть сегодня.

Выигрывать мы должны каждую игру, и мы хотим это делать. В раздевалке ребята поздравили, настроение приподнятое, всё хорошо.

С Оскаром я давно играю, скоро год будет, мне с ним очень комфортно. Он больше обороняющийся, я больше атакующий, мы друг друга дополняем, нам нравится вместе играть», – сказал Ожиганов в интервью в «твиттере» СКА.

Напомним, 13 октября защитнику СКА и сборной России исполнилось 29 лет.

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