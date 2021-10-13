Главный тренер «Вашингтона» сообщил, что Овечкин может сыграть в первом матче сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о шансах Александра Овечкина сыграть в первом матче сезона НХЛ с «Рейнджерс».



«Это хороший знак. Мы ещё получим дополнительные результаты обследования после того, как Овечкин выйдет на лёд. Но, безусловно, это положительный знак, что он уже тренируется. Мы будем делать всё, что лучше для нашего игрока.



Нужно убедиться, что он полностью здоров. Мы не будем ставить его в ситуацию, когда игрок подвержен какой-то опасности. И, конечно, нам очень приятно видеть его на площадке. Всё возможно. Я должен посмотреть, в каком он состоянии», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Вчера, 12 октября, Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона», находясь на льду около 25 минут. В конце занятия 36-летний форвард выполнил серию бросков из левого круга вбрасывания.



Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» состоится в ночь с 13 на 14 октября. Начало — в 2:30 мск.

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