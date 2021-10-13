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Гретцки завёл аккаунт в «Инстаграме». Среди подписок — Овечкин

Гретцки завёл аккаунт в «Инстаграме». Среди подписок — Овечкин
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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки завёл профиль в «Инстаграме».

Одной из подписок легендарного хоккеиста стал аккаунт российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На данный момент Гретцки сделал одну публикацию.

Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Российский нападающий является главным претендентом на то, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста.

Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ с «Рейнджерс» состоится в ночь с 13 на 14 октября. Начало — в 2:30 мск.

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