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«Нэшвилл» заключил новый контракт с защитником Экхольмом на $ 25 млн

«Нэшвилл» заключил новый контракт с защитником Экхольмом на $ 25 млн
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«Нэшвилл Предаторз» подписал новый контракт с защитником Маттиасом Экхольмом, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

Соглашение заключено сроком на четыре года, средняя зарплата игрока составит $ 6,25 млн, общая сумма контракта — $ 25 млн.

Экхольм выступает за клуб с 2012 года. Он был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2009 года в четвёртом раунде под общим 102-м номером.

Всего в Национальной хоккейной лиге на его счету 586 матчей, в которых он набрал 219 (51+168) очков при показателе полезности «+90». В прошедшем сезоне Экхольм сыграл в 48 встречах, забросив шесть шайб и отдав 17 голевых передач при общей полезности «+19».

Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2021/2022 «Предаторз» сыграют 15 октября дома с «Сиэтлом».

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