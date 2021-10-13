«Нэшвилл» заключил новый контракт с защитником Экхольмом на $ 25 млн

«Нэшвилл Предаторз» подписал новый контракт с защитником Маттиасом Экхольмом, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.



Соглашение заключено сроком на четыре года, средняя зарплата игрока составит $ 6,25 млн, общая сумма контракта — $ 25 млн.



Экхольм выступает за клуб с 2012 года. Он был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2009 года в четвёртом раунде под общим 102-м номером.



Всего в Национальной хоккейной лиге на его счету 586 матчей, в которых он набрал 219 (51+168) очков при показателе полезности «+90». В прошедшем сезоне Экхольм сыграл в 48 встречах, забросив шесть шайб и отдав 17 голевых передач при общей полезности «+19».



Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2021/2022 «Предаторз» сыграют 15 октября дома с «Сиэтлом».