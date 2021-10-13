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Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Матч с «Рейнджерс» — завтра ночью

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Матч с «Рейнджерс» — завтра ночью
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.

Ранее главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что 36-летний форвард может принять участие в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс». Окончательное решение об участии будет принято перед началом игры.

Овечкин получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), досрочно покинув лёд. Вчера, 12 октября, он принял участие в тренировочном занятии клуба.

Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 13 на 14 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени.

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