Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Матч с «Рейнджерс» — завтра ночью

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.



Ранее главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что 36-летний форвард может принять участие в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс». Окончательное решение об участии будет принято перед началом игры.



Овечкин получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), досрочно покинув лёд. Вчера, 12 октября, он принял участие в тренировочном занятии клуба.



Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 13 на 14 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени.