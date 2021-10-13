Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Матч с «Рейнджерс» — завтра ночью
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
Ранее главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что 36-летний форвард может принять участие в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс». Окончательное решение об участии будет принято перед началом игры.
Овечкин получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), досрочно покинув лёд. Вчера, 12 октября, он принял участие в тренировочном занятии клуба.
Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 13 на 14 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
17:53
-
17:33
-
17:27
-
17:17
-
17:09
-
16:33
-
16:17
-
16:00
-
15:28
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:28
-
12:23
-
12:13
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:25
-
09:09
Партнерский контент