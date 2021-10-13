Хоккеисты «Омских Крыльев» возложили цветы на могилу Черепанова

Хоккеисты «Омских Крыльев» почтили память Алексея Черепанова.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, игроки побывали на могиле хоккеиста и возложили цветы к памятнику.



«13 октября 2008 года не стало молодого нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова. Прошло 13 лет, но мы помним — всегда будем помнить. Сегодня игроки и тренеры нашей команды почтили память Лёши», — говорится в сообщении.

Также память игрока почтил «Авангард».



«13 лет назад, 13 октября 2008 года, не стало Алексея Черепанова, молодого нападающего «Авангарда». Он потерял сознание во время матча, был госпитализирован, но спасти его не удалось. Потеря, потрясшая хоккейный мир, рана, которую не лечит время.



№7 выведен из обращения в «Авангарде» — он закреплён за Лёшей, талантливым игроком, который мог бы покорить немало хоккейных высот.



Наша яркая звездочка Чери погасла здесь, но зажглась в небе и светит нам, оберегая от бед. Мы помним, Лёша. Надеемся, ты нами гордишься», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».