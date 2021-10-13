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Пасиоретти — 1-й игрок в НХЛ, забивший всем 32 клубам. Он сделал дубль в игре с «Сиэтлом»

Пасиоретти — 1-й игрок в НХЛ, забивший всем 32 клубам. Он сделал дубль в игре с «Сиэтлом»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, который забил всем 32 командам.

В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3) он стал автором дубля. Отметим, что этот матч стал первым для «Кракен» в истории в лиге.

Пасиоретти выступает за «Вегас» с момента основания клуба — с 2018 года. Всего на его счету в НХЛ 812 матчей, в которых он набрал 608 (206+302) очков при показателе полезности «+64». В сезоне-2020/2021 он сыграл в 48 матчах, забросив 24 шайбы и отдав 27 голевых передач при общей полезности «+20».

Также Пасиоретти выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» (2009-2018).

В следующем матче «Вегас» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» (15 октября).

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