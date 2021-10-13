СКА расторг контракт с форвардом Хендемарком
Поделиться
Санкт-петербургский СКА сообщил о расторжении контракта с шведским нападающим Фредриком Хендемарком.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Хендемарк принял участие в 15 матчах, в которых сумел набрать 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1». 28-летний форвард перешёл в СКА летом 2021 года.
Ранее Хендемарк выступал за клубы шведской хоккейной лиги — «Лександ» и «Мальмё Редхоукс». Также он играл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2020/2021, проведя восемь матчей и забросив одну шайбу.
СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 очка после 16 матчей.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
19:17
-
19:10
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:33
-
17:27
-
17:17
-
17:09
-
16:33
-
16:17
-
16:00
-
15:28
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:28
-
12:23
-
12:13
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:47
Партнерский контент