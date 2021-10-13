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СКА расторг контракт с форвардом Хендемарком

СКА расторг контракт с форвардом Хендемарком
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Санкт-петербургский СКА сообщил о расторжении контракта с шведским нападающим Фредриком Хендемарком.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Хендемарк принял участие в 15 матчах, в которых сумел набрать 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1». 28-летний форвард перешёл в СКА летом 2021 года.

Ранее Хендемарк выступал за клубы шведской хоккейной лиги — «Лександ» и «Мальмё Редхоукс». Также он играл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2020/2021, проведя восемь матчей и забросив одну шайбу.

СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 очка после 16 матчей.

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