СКА расторг контракт с форвардом Хендемарком

Санкт-петербургский СКА сообщил о расторжении контракта с шведским нападающим Фредриком Хендемарком.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Хендемарк принял участие в 15 матчах, в которых сумел набрать 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1». 28-летний форвард перешёл в СКА летом 2021 года.



Ранее Хендемарк выступал за клубы шведской хоккейной лиги — «Лександ» и «Мальмё Редхоукс». Также он играл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2020/2021, проведя восемь матчей и забросив одну шайбу.



СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 очка после 16 матчей.