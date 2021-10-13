Вице-президент «Металлурга»: после Олимпиады будет новая предсезонка, всё начнётся заново

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне, рассказал о формировании состава, а также о словах после матча с «Салаватом Юлаевым».



«Наша подготовка в принципе показывала, что всё должно получиться. Вот и получилось. Хотя сложно было ожидать такой мощный старт. Но команда, в общем-то, была на это настроена. И всё для этого было – и мастерство игроков, и сыгранность. Вот так и вышло. Надо ожидать хорошего (улыбается).



Перемены в стиле игры по сравнению с прошлым сезоном были пожеланием менеджмента «Магнитки» или главный тренер Илья Воробьёв сам принял такое решение? Естественно, игроков подбирали с Сергеем Юрьевичем (Гомоляко — спортивный директор «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»). В основном сейчас он сконцентрировался на этих вопросах, потому что у него всё-таки значительный хоккейный опыт. Но всё равно каждого человека согласовывали с тренерским штабом. Поэтому получилось так, что все, кого мы хотели у нас видеть, в итоге себя проявляют – и всем дают себя проявить.



Насколько на этот сезон повлияет февральская олимпийская пауза? Естественно, придётся учитывать ту ситуацию, что фактически будет новая предсезонка. Понятно, что команды, которые выйдут в плей-офф, будут готовиться довольно серьёзно. Там начнётся всё сначала, на более жёстких условиях.



Я не жалею о словах после разгрома от «Салавата». После этого команда настроилась и сама поняла, что такие вещи допускать нельзя. Наверное, подобные матчи бывают всегда, но просто перед болельщиками – перед своими болельщиками в первом домашнем матче сезона – было крайне неудобно. Пришлось извиняться перед фанатами», – цитируют Ласькова «Известия».