Вице-президент «Металлурга»: после Олимпиады будет новая предсезонка, всё начнётся заново

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне, рассказал о формировании состава, а также о словах после матча с «Салаватом Юлаевым».
«Наша подготовка в принципе показывала, что всё должно получиться. Вот и получилось. Хотя сложно было ожидать такой мощный старт. Но команда, в общем-то, была на это настроена. И всё для этого было – и мастерство игроков, и сыгранность. Вот так и вышло. Надо ожидать хорошего (улыбается).
Перемены в стиле игры по сравнению с прошлым сезоном были пожеланием менеджмента «Магнитки» или главный тренер Илья Воробьёв сам принял такое решение? Естественно, игроков подбирали с Сергеем Юрьевичем (Гомоляко — спортивный директор «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»). В основном сейчас он сконцентрировался на этих вопросах, потому что у него всё-таки значительный хоккейный опыт. Но всё равно каждого человека согласовывали с тренерским штабом. Поэтому получилось так, что все, кого мы хотели у нас видеть, в итоге себя проявляют – и всем дают себя проявить.
Насколько на этот сезон повлияет февральская олимпийская пауза? Естественно, придётся учитывать ту ситуацию, что фактически будет новая предсезонка. Понятно, что команды, которые выйдут в плей-офф, будут готовиться довольно серьёзно. Там начнётся всё сначала, на более жёстких условиях.
Я не жалею о словах после разгрома от «Салавата». После этого команда настроилась и сама поняла, что такие вещи допускать нельзя. Наверное, подобные матчи бывают всегда, но просто перед болельщиками – перед своими болельщиками в первом домашнем матче сезона – было крайне неудобно. Пришлось извиняться перед фанатами», – цитируют Ласькова «Известия».
- 13 октября 2021
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