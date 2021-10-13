Зыков — в составе СКА на матч с московским «Динамо»

Сегодня, 13 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе хозяев дебютирует Валентин Зыков. Другой новичок — Никита Гусев — вне заявки.
СКА:
Юханссон (Аскаров);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Кирсанов — Робинсон, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;
Паутов — Токранов, Цицюра — Моисеев — Кетов;
Пыленков, Зыков — Марченко — Морозов — Галимов.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;
Бойков — Педан, Чебыкин — Фисенко — Назаревич;
Новиков — Брызгалов, Муранов — Ефремов — Игумнов.
- 13 октября 2021
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