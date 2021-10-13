Зыков — в составе СКА на матч с московским «Динамо»

Сегодня, 13 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе хозяев дебютирует Валентин Зыков. Другой новичок — Никита Гусев — вне заявки.



СКА:



Юханссон (Аскаров);



Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Кирсанов — Робинсон, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;

Паутов — Токранов, Цицюра — Моисеев — Кетов;

Пыленков, Зыков — Марченко — Морозов — Галимов.



«Динамо»:



Бочаров (Кузнецов);



Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;

Бойков — Педан, Чебыкин — Фисенко — Назаревич;

Новиков — Брызгалов, Муранов — Ефремов — Игумнов.